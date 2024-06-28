براماك يتحول من التعاون مع دوكاتي إلى ياماها اعتباراً من 2025

أعلن فريق براماك ريسنج المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية، اليوم الجمعة، أنه سينهي شراكته التي استمرت 20 عاما مع شركة تصنيع الدراجات الإيطالية دوكاتي ليصبح فريق مصنع ياماها الثاني اعتبارا من موسم 2025 في شراكة لعدة سنوات.

ويستخدم فريق براماك دراجات دوكاتي النارية منذ 2004 لكنه سيحصل الآن على دراجات خاصة من ياماها ومن المقرر أن تتعاقد الشركة اليابانية مباشرة مع المتسابقين.

وسيستمر براماك في العمل كفريق مستقل لكنه لم يؤكد تشكيلته لعام 2025 إذ سينتقل متصدر بطولة العالم للدراجات النارية خورخي مارتن إلى أبريليا العام المقبل.

وقال لين جارفيس مدير ياماها ريسنج في بيان “سندخل الآن المرحلة التالية، وهي مرحلة كنا نتطلع إليها منذ فترة طويلة. سيصبح فريق ياماها الثاني.

“ستتخذ الشراكة الجديدة مع بريما براماك شكلا مختلفا مقارنة بالفترة السابقة.

“سنزودهم بدراجات نارية تحمل نفس مواصفات الدراجات التي يستخدمها فريق ياماها”.