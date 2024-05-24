برشلونة الإسباني يُقيل مدربه تشابي هرنانديز

قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة 24 مايو/أيار 2024، إنه أقال مدربه تشابي هرنانديز بعد أربعة أسابيع فقط من تأكيد استمراره مع النادي في الموسم المقبل.

وكانت كشفت صحيفة “سبورت” الأربعاء أن ديكو ونائبه بوغان كركيتش كانا في لندن للاجتماع مع المدرب الألماني فليك أحد المرشحين المفضلين للرئيس لابورتا لخلافة تشافي. لكن المحيطين بفليك نفوا المعلومات المتداولة.

وأكدت مصادر النادي لماركا أن الهدف الرئيسي من الرحلة هو مشاهدة نهائي الدوري الأوروبي بين باير ليفركوزن وأتالانتا في دبلن، لكن لم يكن لديهم رحلات جوية مباشرة وكان عليهم التوقف في لندن.

وما يغذي الشائعات أكثر أن فليك لم يقبل العرض الذي قدمه له تشلسي، وأنه جمد كل المفاوضات من جانب وكيل أعماله مع جميع الأندية الراغبة في التعاقد معه.

وكان المدرب الألماني ينتظر مكالمة برشلونة منذ فترة، وخاصة بعد إعلان تشافي رحيله عن الفريق ثم العودة عن قراره.

ويمتلك فليك سجلا كبيرا من النجاحات خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع بايرن ميونخ الألماني (عام 2019 وحتى 2021) حيث توج بلقبي دوري، والكأس والسوبر، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.