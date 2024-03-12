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برشلونة يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

منذ 24 ثانية
لاعبو نادي برشلونة

لاعبو نادي برشلونة (رويترز)

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تأهل برشلونة الإسباني إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ أربع سنوات بعد فوزه 3-1 على نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر اليوم الثلاثاء مما منح الفريق الكتالوني الانتصار 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي مباراة ممتعة للغاية، تمكن برشلونة من التقدم 2-صفر مبكرا لكن نابولي تمكن من تقليص الفارق ليصبح الشوط الثاني مثيرا قبل أن يتمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثالث ليحسم اللقاء لأصحاب الأرض.

وافتتح فيرمين لوبيز التسجيل لبرشلونة بعد ربع ساعة من بداية اللقاء وعزز جواو كانسيلو تقدم أصحاب الأرض بعد دقيقتين، وبدا أن برشلونة في طريقه لتحقيق فوز حاسم قبل أن يتمكن أمير رحماني من تقليص الفارق لصالح نابولي بعد نصف ساعة من اللعب.

وحصل الفريقان على الكثير من الفرص بعد نهاية الاستراحة، وقبل سبع دقائق على النهاية سجل برشلونة الهدف الثالث الذي كان يحتاجه بشدة حين سجل ليفاندوفسكي بعد تمريرة ذكية من سيرجي روبيرتو.

    المصدر :
  • رويترز

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