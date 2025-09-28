الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بفوزه 2-1 على سوسيداد

منذ ساعة واحدة
الأمين جمال

قدم البديل الأمين جمال التمريرة الحاسمة لهدف الفوز لروبرت ليفاندوفسكي بعدما سجل جول كوندي هدف التعادل في الشوط الأول ليلغي هدف ألفارو أودريوزولا، ليقود برشلونة للفوز 2-1 على ريال سوسيداد اليوم الأحد، ليتقدم لصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سوسيداد في الدقيقة 30 عكس مجريات اللعب، بعدما مر أندير بارينيتشيا من المدافع كوندي وأرسل تمريرة عرضية إلى أودريوزولا غير المراقب، الذي سددها بيمناه من مدى قريب نحو الشباك.

وتعادل برشلونة بعد 12 دقيقة، عندما نفذ ماركوس راشفورد ركلة ركنية وصلت إلى كوندي داخل المنطقة، ولم يتردد المدافع الفرنسي في تحويلها بضربة رأس إلى المرمى.

وتعافى جمال من إصابة في أعلى الفخذ، ليعود للمشاركة في الدقيقة 58، وبعد أقل من دقيقة أرسل عرضية إلى ليفاندوفسكي، الذي حولها بضربة رأس لترتطم بالقائم وتدخل المرمى.

ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة من سبع مباريات، متقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد.

    المصدر :
  • رويترز

