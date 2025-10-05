الأحد 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 5 أكتوبر 2025 |
برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة 4-1 أمام إشبيلية

منذ 5 دقائق
الدوري الإسباني - برشلونة ضد سيلتا فيغو

وضع إشبيلية نهاية لسلسلة المباريات الخالية من الهزائم لحامل اللقب برشلونة وتغلب عليه 4-1 اليوم الأحد ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليحرمه من العودة إلى صدارة الترتيب.

وتقدم إشبيلية في الدقيقة 13 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تعرض إيساك روميرو لعرقلة خلال صراعه على الكرة مع رونالد أراوخو قرب منطقة الست ياردات أمام مرمى برشلونة.

وتقدم أليكسيس سانشيز لتنفيذ الركلة مسجلا منها الهدف الأول في شباك الحارس فويتشيخ شتينسني، زميله السابق في أرسنال.

وضاعف روميرو تقدم إشبيلية في الدقيقة 37، لكن ماركوس راشفورد قلص الفارق لبرشلونة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول إثر تمريرة من بيدري.

وحصل برشلونة على فرصة للتعادل عندما قام عدنان يانوزاي بعرقلة أليخاندرو بالدي، لكن روبرت ليفاندوفسكي سدد الكرة خارج المرمى من علامة الجزاء في الدقيقة 76.

وبعدها أضاف خوسيه أنخيل كارمونا وأكور آدامز الهدفين الثالث والرابع لإشبيلية في الثواني الأخيرة من المباراة.

وبات برشلونة متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.

    المصدر :
  • رويترز

