برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز 3-1 على إلتشي

قادت أهداف الأمين جمال وفيران توريس وماركوس راشفورد برشلونة للفوز 3-1 على إلتشي اليوم الأحد ليتقدم حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمركز الثاني برصيد 25 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وفي محاولة للتعافي بعد خسارته 2-1 أمام غريمه الأزلي ريال مدريد الأسبوع الماضي، لم يهدر برشلونة أي وقت في تأكيد هيمنته على ملعب مونتجويك الأولمبي.

واستغل الفريق هفوتين دفاعيتين من جانب إلتشي في الدقائق الأولى ليتقدم بهدفين عن طريق جمال وتوريس في الدقيقتين التاسعة و11.

وقلص رافا مير الفارق من هجمة مرتدة سريعة قبل الاستراحة، لكن راشفورد وسع الفارق بهدف رائع من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61، ليضمن ثلاث نقاط ثمينة لبرشلونة.