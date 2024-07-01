برشلونة يعدل خبر رحيلهما.. ماذا حدث مع فيليكس وكانسيلو؟

شهدت تغريدات نادي برشلونة وإعلاناته الرسمية حالة من الارتباك والتغيير المفاجئ حول مصير لاعبيه جواو فيليكس وجواو كانسيلو.

وعلق برشلونة على حالة الارتباك بشأن إعلان مصير الثنائي جواو فيليكس، وجواو كانسيلو.

ولعب فيليكس وكانسيلو، لمدة موسم واحد مع برشلونة على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على الترتيب، دون أي بند يمنح البارسا أحقية شرائهما.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على شبكة “إكس” تغريدات، أمس الأحد، تؤكد أن “فيليكس وكانسيلو وماركوس ألونسو، لن يستمروا في النادي. وينتهي ارتباطهم بالبارسا في 30 يونيو الجاري”.

🚨 OFICIAL: No João Félix ni João Cancelo seguirán en el Barça. 🚨 OFICIAL también: Ya nadie filtra nada antes de tiempo pic.twitter.com/eX7pRRsBeN — TEAM BARÇA (@TeamBarcaPod) June 30, 2024

كما نشر الموقع الرسمي لبرشلونة خبرا يعلن رحيل الثلاثي ماركوس ألونسو، وفيليكس، وكانسيلو.

وبعد دقائق قليلة من نشر الخبر والتغريدات، عاد برشلونة وحذف تغريدتي رحيل فيلكس، وكانسيلو، إضافة إلى تعديل الخبر على الموقع الرسمي، إذ اقتصر على رحيل ألونسو فقط.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، يعود الارتباك إلى حدوث ضجة جماهيرية على التغريدات الخاصة بكانسيلو، وفيليكس، والتي أظهرت أن اللاعبين رحلا عن النادي بشكل نهائي.

وقال مصدر من داخل برشلونة: “حذفنا التغريدات الخاصة بكانسيلو وفيليكس، لأن هدف النادي أن يستمر اللاعبان في الفريق”.