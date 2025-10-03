برشلونة يعلن غياب لامين يامال عن الملاعب لنحو 3 أسابيع بسبب الإصابة

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة غياب لامين يامال عن الملاعب لمدة تتراوح بين “أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع” بعد تفاقم إصابته في الفخذ.

ولن يكون الجناح البالغ عمره 18 عاما ضمن تشكيلة إسبانيا لمواجهة جورجيا وبلغاريا ضمن تصفيات كأس العالم بعد تفاقم المشكلة بعد خسارة 2-1 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وتُعيد هذه الانتكاسة إلى الواجهة سلسلة إصابات أبعدت يامال عن الملاعب لأربع مباريات هذا الموسم. وأُصيب جمال في البداية خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر أيلول الماضي، عندما واجهت إسبانيا منتخبي تركيا وبلغاريا، ما أثار خلافا بين النادي والمنتخب.

وقال هانز فليك مدرب برشلونة لوسائل الإعلام إن المنتخب الإسباني “يجب أن يعتني باللاعبين بشكل أفضل”، وهي التعليقات التي أغضبت بوضوح مدرب إسبانيا لويس ديلا فوينتي.

ورد دي لا فوينتي يوم الجمعة قائلا إنه “فوجئ بتعليقات المدرب الألماني، نظرا لأن (فليك) درب أيضا منتخبا وطنيا واعتقدت أنه سيتعاطف بقدر أكبر (مع زميل له)”.

ويبدو التوقيت قاسيا بشكل خاص بالنسبة ليامال، الذي عاد لتوه من فترة غياب استمرت ثلاثة أسابيع ليساعد برشلونة على الفوز على ريال سوسيداد مطلع الأسبوع الماضي قبل أن يلعب 90 دقيقة كاملة ضد باريس سان جيرمان.

وقال برشلونة في بيان “عاودت إصابة لامين يامال في الفخذ بعد مباراة باريس سان جيرمان. سيغيب اللاعب عن مباراة الأحد ضد إشبيلية، ومن المتوقع أن يحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للتعافي”.