برشلونة يقلب الطاولة على ريال أوبييدو ويحقق فوزاً مهمًا 3-1

عوض برشلونة تأخره بهدف أمام مضيفه ريال أوبييدو ليحقق فوزاً مهمّاً 3-1 في مباراة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الخميس، بفضل أهداف إريك جارسيا وروبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو في الشوط الثاني. وكان ألبرتو رينا قد منح أصحاب الأرض التقدم مبكراً بعد خطأ فادح من حارس برشلونة جوان جارسيا.

وبهذا الانتصار، حافظ برشلونة على سجله الخالي من الهزائم في الدوري ورفع رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات، محتلاً المركز الثاني خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، بينما بقي أوبييدو في المركز 18 برصيد ثلاث نقاط فقط.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 33 بعد أن حاول حارس برشلونة تشتيت الكرة خارج منطقة الجزاء، لكنه أخطأ ومررها مباشرة لألبرتو رينا الذي سجل هدف التقدم. ورد برشلونة سريعاً في الشوط الثاني، حيث أدرك إريك جارسيا التعادل في الدقيقة 56 قبل أن يضع البديل ليفاندوفسكي الفريق الكتالوني في المقدمة بضربة رأس قوية في الدقيقة 70. واختتم رونالد أراوخو الأهداف في الدقيقة 88 بضربة رأس من ركلة ركنية ليضمن الثلاث نقاط للفريق.

ولم يخف ليفاندوفسكي صعوبة المباراة، قائلاً لمنصة “دازون”: “واجهنا مشاكل في إنهاء الهجمات بالشوط الأول، لكن بعد الاستراحة لعبنا بشكل أسرع وسجلنا ثلاثة أهداف. المهم هو تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق، وأشعر حالياً بلياقة جيدة جداً”.

وهيمن برشلونة على مجريات اللعب منذ البداية، رغم غياب النجم جمال المصاب للمباراة الرابعة على التوالي، كما أبدع المهاجم ماركوس راشفورد في تهديد مرمى أوبييدو بتسديدتين خطيرتين، فيما سدد رافينيا كرة اصطدمت بالقائم قبل أن يأتي هدف التعادل والانتصار في الشوط الثاني.