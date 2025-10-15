الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
برشلونة يمدد تعاقده مع دي يونج حتى عام 2029

منذ 57 دقيقة
فرينكي دي يونج

فرينكي دي يونج

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأربعاء تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج حتى عام 2029.

وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت إن اللاعب وقع العقود الجديدة اليوم في مقر النادي مع خوان لابورتا رئيس برشلونة.

وانضم دي يونج إلى برشلونة في صيف 2019 قادما من أياكس الذي أثبت نفسه فيه كواحد من أبرز لاعبي الوسط الواعدين في أوروبا.

وحقق دي يونج (28 عاما) مع برشلونة لقبين اثنين في كل من الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر، ويشكل ثاني أكثر لاعب هولندي مشاركة في تاريخ برشلونة خلف فيليب كوكو.

وقال برشلونة إنه يثق في أن دي يونج سيشكل جزءا محوريا في المشروع الرياضي الحالي عبر جودته وخبرته.

    المصدر :
  • رويترز

