الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
برشلونة يمدد شراكته مع سبوتيفاي لحقوق رعاية قمصان الفريق وتسمية الملعب

منذ 17 دقيقة
لاعبو نادي برشلونة

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس الخميس، تمديد اتفاقية الرعاية مع شركة سبوتيفاي حتى عام 2030، إذ ستواصل منصة البث الصوتي العملاقة الظهور على قمصان الفريق الأول للرجال والسيدات، بالإضافة إلى قمصان التدريب.

وتعزز الصفقة التعاون الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، وتضمن احتفاظ سبوتيفاي بحقوق تسمية ملعب كامب نو حتى عام 2034، في ظل خضوع الملعب الشهير لتجديد واسع النطاق.

وقال النادي في بيان “برشلونة وسبوتيفاي علامتان تجاريتان عالميتان لديهما مئات الملايين من المعجبين حول العالم.

“تتيح هذه الشراكة للطرفين توسيع حضورهما في الأسواق الإستراتيجية وخلق تكامل مشترك يمتد على نطاق دولي، مما يساهم في الوصول إلى جماهير جديدة وتعزيز رؤيتهما العالمية”.

وأضاف “مع اقتراب إعادة افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو، وظهور جيل جديد ممتاز من المواهب الشابة، يتطلع برشلونة وسبوتيفاي معا نحو المستقبل لتشكيل حقبة جديدة وواعدة للنادي ومجتمعه العالمي”.

    المصدر :
  • رويترز

