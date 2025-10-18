السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برشلونة ينتزع الفوز 2-1 على جيرونا بفضل هدف أراوخو

منذ 44 دقيقة
الدوري الإسباني - برشلونة ضد سيلتا فيغو

الدوري الإسباني - برشلونة ضد سيلتا فيغو

A A A
طباعة المقال

سجل البديل رونالد أراوخو هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقود برشلونة للفوز 2-1 على جيرونا العنيد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 13، عندما استقبل بيدري تمريرة من الأمين جمال داخل منطقة الجزاء، وسدد بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.

لكن هدف أكسيل فيتسل المذهل من ركلة خلفية مزدوجة أعاد جيرونا إلى المباراة بعد سبع دقائق فقط مستغلا ضربة رأس من أرناو مارتينيز بالقرب من منطقة الست ياردات.

وضغط أصحاب الأرض بقوة لاستعادة تقدمهم، وكانت لهم خمس محاولات على المرمى في أول نصف ساعة من الشوط الثاني. وأثمرت جهودهم أخيرا عندما سجل البديل أراوخو هدفا في الوقت بدل الضائع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

إرلينج هالاند
ماكينة هالاند التهديفية لا تتوقف في الفوز 2-صفر على إيفرتون
فريق باير ليفركوزن
ثنائية جريمالدو تقود ليفركوزن للفوز 4-3 على ماينتس بالدوري
النجم البرازيلي نيمار
قبل كأس العالم 2026.. لياو يهاجم نيمار: "لم يعد اللاعب نفسه"

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة
الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان
فيديو.. أدرعي يوجّه رسالة إلى اللبنانيين عقب الغارات الاسرائيلية على الجنوب!