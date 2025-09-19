برشلونة يواجه باريس سان جيرمان بدوري الأبطال على ملعب لويس كومبانيس

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة أنه سيخوض مباراته المرتقبة أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مونتجويك الذي يضم 55926 مقعدا، في الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وخاض برشلونة الذي اعتاد اللعب في ملعبه الشهير كامب نو الذي يتسع لقرابة مئة ألف مشجع، أول مباراة على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإسباني ضد بلنسية أمام ستة آلاف مشجع فقط على ملعب يوهان كرويف الواقع داخل مجمع تدريب سان خوان ديسباي، يوم الأحد الماضي.

وتأخرت أعمال تجديد ملعب كامب نو تسعة أشهر عن الموعد المحدد، كما تسبب حفل للمغني بوست مالون في تدهور حالة أرضية ملعب لويس كومبانيس.

وقال برشلونة في بيان “يواصل النادي العمل بشكل مكثف للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو خلال الأشهر المقبلة.

“يود النادي أن يشكر أعضاءه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم طوال هذه العملية المعقدة والمثيرة في الوقت ذاته للعودة إلى الملعب الجديد”.

ولعب برشلونة على ملعب لويس كومبانيس في موسمي 2023-2024 و2024-2025 أثناء أعمال التجديد في كامب نو.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على أن الأندية يجب أن تخوض جميع مبارياتها في دوري أبطال أوروبا على نفس الملعب بداية من مرحلة الدوري.

وفاز برشلونة على نيوكاسل يونايتد 2-1 خارج ملعبه في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا أمس الخميس، بينما اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه أتلانتا 4-صفر في بارك دي برانس يوم الأربعاء الماضي.