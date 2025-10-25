السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
برشلونة يواجه ريال مدريد دون رافينيا وسط تفاقم أزمة الإصابات

رافينيا لاعب برشلونة خلال تدريبات للفريق في دوري أبطال أوروبا في بريطانيا-رويترز

تتفاقم أزمة الإصابات في صفوف برشلونة قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد غدًا الأحد في الدوري الإسباني، بعد إعلان غياب المهاجم البرازيلي رافينيا بسبب إصابة في عضلات الساق، بحسب ما أكده المدرب المساعد ماركوس سورج.

ويضاف رافينيا إلى قائمة طويلة من الغائبين تشمل داني أولمو، روبرت ليفاندوفسكي، جابي، حارسي المرمى جوان جارسيا ومارك أندريه تير شتيجن، ما يزيد من صعوبة اختيار التشكيلة الأساسية للفريق قبل قمة الموسم على ملعب سانتياجو برنابيو.

ورغم هذه النكسة، أشار سورج إلى إمكانية الاعتماد على لاعبين بارزين مثل فيران توريس، جول كوندي، أندرياس كريستنسن وفرينكي دي يونج الذين شاركوا في تدريبات اليوم، على أن تُحدد التشكيلة النهائية قبل المباراة مباشرة.

ويتولى سورج قيادة الفريق في غياب المدرب هانز فليك بعد إيقافه إثر طرده في مباراة جيرونا الأخيرة، مؤكداً أن غياب فليك سيكون ملموساً، لكنه واثق من قدرة الفريق على تقديم أداء قوي.

وأضاف المدرب المساعد: “مباراة ريال مدريد ستكون صعبة، خصوصاً مع التقدم الذي أحرزه الفريق بقيادة تشابي ألونسو، لكننا مستعدون لمواجهة التحدي والتحكم في مجريات اللقاء”.

