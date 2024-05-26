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برشلونة يودع تشابي بالفوز على إشبيلية في ختام الموسم

منذ 28 ثانية
المدرب تشابي هرنانديز

المدرب تشابي هرنانديز (رويترز)

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فاز برشلونة 2-1 على مضيفه إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأحد 26-5-2024) ليودع مدربه تشابي هرنانديز في ختام موسم لم يحقق فيه أي لقب وأنهاه بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد البطل.

وكان برشلونة، الذي أقال تشابي يوم الجمعة، قد خسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد وخرج من دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان في دور الثمانية.

وبدأ برشلونة بقوة وتقدم في النتيجة في الدقيقة 15 بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي من مسافة قريبة مستغلا عرضية جواو كانسيلو.

وأدرك يوسف النصيري لاعب إشبيلية التعادل في الدقيقة 31 قبل أن يسجل فيرمين لوبيز هدف الفوز بعد مرور ساعة من عمر المباراة.

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