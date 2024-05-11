"برنتفورد" يفوز 2-1 على "بورنموث" بالدوري الإنكليزي الممتاز

سجل يوان ويسا هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن فوز برنتفورد 2-1 على مضيفه بورنموث في مباراة الأهداف المتأخرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت 11 أيار/مايو 2024.

وتقدم برنتفورد في الدقيقة 86 عندما استحوذ ويسا على كرة طويلة من الحارس مارك فليكن وهيأها نحو زميله برايان مبيومو الذي أطلق تسديدة بقدمه اليسرى من حافة منطقة الجزاء.

لكن دومينيك سولانكي، الذي سجل هدفين تم إلغائهما بداعي التسلل في الشوط الأول، أدرك التعادل بعدها بثلاث دقائق برأسية بعد تمريرة عرضية متقنة من ماركوس سينسي.

وسرعان ما استعاد ويسا تقدم الفريق الزائر بعد أن تلقى تمريرة من مبيومو وسدد في الشباك ليضمن الفوز.

ورفع برنتفورد رصيده إلى 39 نقطة من 37 مباراة في المركز 16.

وتراجع بورنموث، وله 48 نقطة، للمركز 11.