السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برنتفورد يكبد ليفربول خسارة رابعة تواليا في الدوري

منذ 11 دقيقة
منتخب برنتفورد

منتخب برنتفورد

A A A
طباعة المقال

تعرض ليفربول حامل اللقب لهزيمته الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بخسارته 3-2 أمام برنتفورد اليوم السبت.

وتأخر فريق المدرب أرنه سلوت بهدف بعد خمس دقائق عندما أطلق دانجو واتارا تسديدة مباشرة في الشباك بعد رمية تماس طويلة وضاعف كيفن شادي تقدم برنتفورد في الدقيقة 45.

وقلص ميلوش كيركيز الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول محرزا هدفه الأول مع ليفربول بعد تمريرة عرضية من كونور برادلي.

لكن حصار ليفربول المتوقع في الشوط الثاني لم يسفر عن جديد على مستوى النتيجة، وأعاد إيجور تياجو لاعب برنتفورد فارق الهدفين من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

وأعطى محمد صلاح بارقة أمل لجماهير ليفربول بهدف في الدقيقة 89 لكن فريقه لم يتمكن من العودة في النتيجة.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2021 التي يخسر فيها ليفربول أربع مباريات متتالية في الدوري.

ويحتل الفريق الآن المركز السادس برصيد 15 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر آرسنال، الذي يستضيف كريستال بالاس غدا الأحد.

وحقق برنتفورد فوزه الثاني تواليا ليتقدم إلى المركز العاشر بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

لاعبو بروسيا دورتموند
دورتموند يفوز في اللحظات الأخيرة 1-صفر على كولن
لاندو نوريس
نوريس الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة بالمكسيك وبياستري خامساً
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته ويحقق فوزه الثالث على التوالي

الأكثر قراءة

عدادات المولدات
خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟