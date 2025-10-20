برنتفورد يوجه ضربة موجعة لوست هام بالفوز عليه 2-صفر بملعبه

سجل إيجور تياجو وماتياس ينسن هدفين قادا برنتفورد إلى الفوز 2-صفر على مضيفه وست هام يونايتد بملعب لندن اليوم الاثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي الهزيمة الرابعة على التوالي لوست هام بملعبه في بداية الموسم وهو ما يشكل رقما قياسيا سلبيا للنادي.

وصعد برنتفورد إلى المركز 13 في الترتيب برصيد عشر نقاط من ثماني مباريات حتى الآن، بينما يحتل وست هام، الذي تعرض لصيحات استهجان في نهاية المباراة من جماهيره، المركز 19 برصيد أربع نقاط من نفس العدد من المباريات.

وكان برنتفورد الفريق الأفضل أمام فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو، وكان من الممكن أن يتعرض وست هام لهزيمة قاسية لولا إطار المرمى وإهدار بعض الهجمات من جانب الضيوف.

وسجل تياجو هدف التقدم من مسافة عشر ياردات إثر تمريرة من كيفن شايد في الدقيقة 43، ثم أضاف ينسن الهدف الثاني بتسديدة في الزاوية العليا للشباك في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.