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بروسيا دورتموند يتفوق على سان جيرمان ويصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 44 دقيقة
فريق بروسيا دورتموند

فريق بروسيا دورتموند

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تأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه باريس سان جيرمان بفضل هدف ماتس هوملز اليوم الثلاثاء ليفوز 2-صفر في مجموع المباراتين.

جاء هدف المباراة الوحيد بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني حين استقبل هوملز تمريرة عرضية اثر ركلة ركنية نفذها جوليان براندت ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك، ليكرر الفريق الألماني الفوز بنفس نتيجة مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

ويلعب دورتموند في النهائي، الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في الأول من يونيو حزيران المقبل، مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ التي تقام غدا الأربعاء بعد تعادلهما 2-2 في مباراة الذهاب.

    المصدر :
  • رويترز

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