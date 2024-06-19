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بروكسل:‭ ‬من المستحيل استضافة مباراة بين بلجيكا وإسرائيل

منذ 45 دقيقة
ملعب كرة قدم

ملعب كرة قدم

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قالت بلدية بروكسل الأربعاء إنه سيكون من المستحيل إقامة مباراة مرتقبة لكرة القدم بين بلجيكا وإسرائيل في العاصمة البلجيكية لدواع أمنية.

وأضافت في بيان “خلصت بلدية بروكسل إلى أنه سيكون من المستحيل استضافة مباراة بين بلجيكا وإسرائيل في ملعب الملك بودوان.

“بعد تحليل دقيق، خلصنا إلى نتيجة مفادها أن إقامة مباراة من هذا النوع في عاصمة بلادنا في هذه الظروف العصيبة سيؤدي بلا شك إلى مظاهرات كبيرة واحتجاجات مضادة مما يهدد سلامة المشجعين واللاعبين وسكان بروكسل وقوات الشرطة”.

ومن المقرر أن تقام المباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية في السادس من سبتمبر أيلول 2024.

وأثارت الحرب الإسرائيلية في غزة مظاهرات على مستوى العالم بما في ذلك بلجيكا حيث نظم نشطاء مؤيدون للفلسطينيين احتجاجات واعتصامات في الجامعات مما أدى إلى قطع بعض الجامعات البلجيكية علاقاتها جزئيا أو كليا مع المؤسسات الإسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

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