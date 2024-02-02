برونسون يحرز 40 نقطة ويقود نيكس للفوز على بيسرز

أحرز جالين برونسون 40 نقطة ليقود فريقه نيويورك نيكس للفوز على ضيفه إنديانا بيسرز 109-105 وتحقيق انتصاره التاسع على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ومنح برونسون الذي انضم لتشكيلة بدلاء مباراة كل النجوم فريقه 11 نقطة في أخر 6.45 دقيقة من المباراة لينجح صاحب الأرض في تعويض تأخره بفارق 15 نقطة ومواصلة مسيرة انتصاراته.

وفاز نيكس بآخر ثلاث مباريات خاضها رغم غياب لاعبه جوليوس راندل بسبب إصابة في الكتف.

وكان البديل جالين سميث أفضل مسجلي إنديانا برصيد 20 نقطة لكن الفريق خسر للمرة الثانية على التوالي وللمرة الخامسة في آخر ثماني مباريات رغم أنه كان متقدما بفارق وصل إلى 15 نقطة في الربع الثاني. وأضاف باسكال سياكام 18 نقطة للفريق الزائر.

وفي مواجهة أخرى فاز كليفلاند كافاليرز خارج ملعبه على ممفيس جريزليز 108-101 بفضل 25 نقطة من لاعبه دونوفان ميتشل الذي مرر أيضا تسع كرات حاسمة لزملائه.

وسجل جارين جاكسون أكبر عدد من النقاط لممفيس وهو 25 نقطة بينما أضاف زميله سانتي ألداما 18 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة لكن الفريق خسر للمرة الثالثة على التوالي.

وفي بقية مباريات البطولة الليلة الماضية فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه يوتا جاز 127-124 بفضل 51 نقطة من لاعبه تريسي ماكسي وهو أعلى عدد من النقاط للاعب طوال مسيرته بينما فاز لوس أنجليس ليكرز خارج ملعبه على بوسطن سيلتيكس 114-105.