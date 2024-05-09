برونسون ينتفض بعد الإصابة ويقود نيكس للفوز على بيسرز

عاد جالين برونسون من إصابة في الشوط الأول لينتفض في الثاني ويقود نيويورك نيكس للفوز على ضيفه إنديانا بيسرز 130-121 في المباراة الثانية بقبل نهائي الأدوار الإقصائية في القسم الشرقي في مباراة أقيمت الليلة الماضية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويتفوق نيويورك المصنف الثاني على بيسرز المصنف السادس 2-صفر في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الثالثة غدا الجمعة في إنديانابوليس.

وغاب برونسون عن الجزء الأخير من الشوط الأول (15:32 دقيقة) بسبب إصابة في قدمه اليمنى. وكان نيكس متفوقا 24-17 عند خروج برونسون لكنه بدأ الشوط الثاني متأخرا 73-63.

وقوبل برونسون بحفاوة كبيرة من الجماهير التي وقفت في قاعة ماديسون سكوير جاردن لتحيته عقب قيادة نيكس في عمليات الإحماء قبل الربع الثالث.

وشارك في الشوط الثاني بالكامل وسجل 24 من 29 نقطة، الأعلى في فريقه بالمباراة ،واستحوذ على كرة واحدة وأرسل أربع تمريرات حاسمة لزملائه واستخلص الكرة مرتين من منافسه، طوال الربعين الأخيرين ليتفوق نيويورك 67-48.

وأحرز أو.جيه أنونوبي 28 نقطة قبل أن يخرج قبل 3:27 دقيقة من نهاية الربع الثالث بسبب إصابة في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر.

وخاض نيكس المباراة بالفعل بدون ميتشل روبنسون الذي سيغيب عن الملاعب ستة أسابيع على الأقل عقب إصابته في ركبته اليسرى خلال المباراة الأولى من السلسلة أمام بيسرز.

وكذلك غاب جوليوس راندل الذي يعاني من إصابة في كتفه الأيمن تعرض لها في يناير كانون الثاني الماضي.