بروني وليبرون جيمس يحققان سابقة تاريخية في دوري السلة الأمريكي

انضم اللاعب الصاعد بروني جيمس إلى فريق لوس أنجليس ليكرز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال جولة التعاقدات الثانية في البطولة الليلة الماضية ليقترب والده النجم ليبرون جيمس الذي ينافس في نفس الفريق خطوة من تحقيق حلمه باللعب إلى جانب ابنه في سابقة تاريخية لم تعرفها البطولة بعد.

واختير بروني (19 عاما) للانضمام لصفوف ليكرز وأبلغه بالقرار روب بلينكا المدير العام للفريق خلال مكالمة هاتفية.

ولم يسبق أن لعب أب وابنه سويا في نفس الفريق في دوري السلة الأمريكي.

ولا يتوقع أن يشارك روني كثيرا خلال موسمه الأول مع الفريق لكنها بالتأكيد ستكون لحظة مميزة بكل المقاييس عندما يظهر إلى جانب والده الهداف التاريخي للبطولة على أرض الملعب لأول مرة.