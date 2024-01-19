الجمعة 7 رجب 1445 ﻫ - 19 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريشيتش لاعب خط وسط توتنهام يعود إلى هايدوك سبليت معارا

منذ 8 دقائق
توتنهام

توتنهام

A A A
طباعة المقال

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة انتقال لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان بيريشيتش إلى هايدوك سبليت الكرواتي معارا حتى نهاية الموسم، ليعود بذلك إلى النادي الذي شهد صعوده عبر قطاعات الناشئين.

ويغيب بريشيتش (34 عاما) عن الملاعب منذ سبتمبر أيلول الماضي بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، لكنه يأمل في العودة في الوقت المناسب من أجل المشاركة مع المنتخب الكرواتي في بطولة ألمانيا التي تستضيفها ألمانيا.

وبدأ بريشيتش مسيرته الاحترافية في 2006 بعد رحيله عن هايدوك سبليت وانضمامه إلى سوشو الفرنسي، ثم لعب بعدها لعدد من أبرز الأندية الأوروبية من بينها بروسيا دورتموند وفولفسبورج وإنتر ميلان وبايرن ميونيخ الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا.

كذلك اعتلى لاعب خط الوسط الكرواتي منصات التتويج بالدوري والكأس في ألمانيا وإيطاليا.

وسجل بريشيتش 33 هدفا خلال 129 مباراة مع المنتخب الكرواتي، جاء أحدها في مباراة نهائي كأس العالم 2018 التي انتهت بالهزيمة أمام فرنسا 4-2.

وشارك بريشيتش في 50 مباراة ضمن صفوف توتنهام، منها ست مباريات في كل المسابقات خلال هذا الموسم، قبل أن يتعرض للإصابة.

وأبدى هايدوك سبليت أمله في تمديد بقاء بريشيتش ضمن صفوفه، وذلك بعد نهاية عقده مع توتنهام في يونيو حزيران المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

نوفاك ديوكوفيتش
ديوكوفيتش يتقدم للدور الرابع في أستراليا للتنس
الإيطالي يانيك سينر
الإيطالي سينر يُواصل مسيرته المتميّزة ويتقدّم في أستراليا المفتوحة للتنس
من مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد
ريال مدريد يتجرع هزيمة قاسية أمام أتليتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا

الأكثر قراءة

رئيس الأركان السابق الإسرائيلي غادي أيزينكوت
تصريح مفاجئ لوزير إسرائيلي.. منعت إسرائيل من مهاجمة حزب الله!
البحرية الأميركية
بعد هجومٍ حوثي.. الجيش الأميركيّ يكشف عن مصير السفينة "كيم رينجر"
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
والدة جندي أسير في غزة تكشف المفاجأة.. هكذا قتل الجيش الإسرائيلي ولدي!