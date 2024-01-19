بريشيتش لاعب خط وسط توتنهام يعود إلى هايدوك سبليت معارا

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة انتقال لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان بيريشيتش إلى هايدوك سبليت الكرواتي معارا حتى نهاية الموسم، ليعود بذلك إلى النادي الذي شهد صعوده عبر قطاعات الناشئين.

ويغيب بريشيتش (34 عاما) عن الملاعب منذ سبتمبر أيلول الماضي بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، لكنه يأمل في العودة في الوقت المناسب من أجل المشاركة مع المنتخب الكرواتي في بطولة ألمانيا التي تستضيفها ألمانيا.

وبدأ بريشيتش مسيرته الاحترافية في 2006 بعد رحيله عن هايدوك سبليت وانضمامه إلى سوشو الفرنسي، ثم لعب بعدها لعدد من أبرز الأندية الأوروبية من بينها بروسيا دورتموند وفولفسبورج وإنتر ميلان وبايرن ميونيخ الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا.

كذلك اعتلى لاعب خط الوسط الكرواتي منصات التتويج بالدوري والكأس في ألمانيا وإيطاليا.

وسجل بريشيتش 33 هدفا خلال 129 مباراة مع المنتخب الكرواتي، جاء أحدها في مباراة نهائي كأس العالم 2018 التي انتهت بالهزيمة أمام فرنسا 4-2.

وشارك بريشيتش في 50 مباراة ضمن صفوف توتنهام، منها ست مباريات في كل المسابقات خلال هذا الموسم، قبل أن يتعرض للإصابة.

وأبدى هايدوك سبليت أمله في تمديد بقاء بريشيتش ضمن صفوفه، وذلك بعد نهاية عقده مع توتنهام في يونيو حزيران المقبل.