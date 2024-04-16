بريمن الألماني يوقف نابي كيتا حتى نهاية الموسم

أوقف فيردر بريمن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لاعب الوسط نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع تغريمه ماليا الثلاثاء بعد رفضه للسفر مع الفريق لمواجهة باير ليفركوزن في الدوري بعدما علم بعدم مشاركته في التشكيلة الأساسية.

وقال بريمن، الذي خسر 5-صفر أمام ليفركوزن أول أمس الأحد، إن كيتا (29 عاما) لن يتدرب مع الفريق أو يحضر في غرفة الملابس.

وانتقل كيتا إلى الفريق الألماني بعد انتهاء عقده مع ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2023 لكنه شارك خمس مرات فقط مع الفريق.

وقال كليمنس فريتز، مدير إدارة كرة القدم الاحترافية في بريمن، في بيان “تصرف نابي لا يمكن التسامح معه بالنسبة لنا كناد، فقد خذل فريقه بتصرفه”.

ويستضيف بريمن، الذي يحتل المركز 12 في ترتيب الدوري الألماني، نظيره شتوتجارت ثالث الترتيب يوم الأحد المقبل.