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"بريمن" ينهي سلسلة انتصارات شتوتجارت بفوزه 2-1 في الدوري الألماني

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2024 7:37 مساءً
نادي شتوتجارت

نادي شتوتجارت

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أنهى فيردر بريمن السلسلة التي خاضها شتوتجارت بدون هزيمة، والتي بلغت 11 مباراة متتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد أن سجل مارفن دوكش ثنائية لا تُنسى ليحقق الفوز لفريقه 2-1، اليوم الأحد 21 نيسان/أبؤيل 2024، ما جعل أصحاب الأرض يبتعدون بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.

وعرقل جيمي ليفلينج منافسه فيلكس آجو داخل منطقة الجزاء، مما أدى إلى ركلة جزاء حولها دوكش إلى الزاوية اليمنى السفلية للمرمى في الدقيقة 28.

وسجل نفس اللاعب مرة أخرى في الدقيقة 49 بتسديدة بقدمه اليسرى بعد عرضية رومانو شميد من الجهة اليمنى.

وسيطر شتوتجارت على الكرة وسجل دينيز أونداف، الذي سدد في إطار المرمى في الشوط الأول، من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من كريس فيوريش في الدقيقة 71.

لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع الفريق الزائر من الخسارة الأولى في الدوري منذ يناير كانون الثاني الماضي.

وهذا الفوز الأول لبريمن منذ فبراير شباط الماضي ما دفعه لاحتلال المركز 11 برصيد 34 نقطة من 30 مباراة.

وظل شتوتجارت برصيد 63 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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