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بسبب إشبيلية.. رابطة الدوري الإسباني تدخل في خصومة مع ريال مدريد

منذ 37 دقيقة
ريال مدريد

ريال مدريد

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قرر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني “الليجا”، وضع الرابطة في موقف خصومة ضد ريال مدريد، ليقف في صف نادي إشبيلية.

وكان إشبيلية قد قدم شكوى رسمية ضد قناة نادي ريال مدريد أمس السبت، حيث اتهمها بأنها تشن حملة اضطهاد وتحريض ضد الحكام الذين سيديرون مباراة الفريقين اليوم الأحد، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة “AS” الإسبانية، إلى أن رابطة الدوري الإسباني، قررت الانضمام بشكل رسمي لصف إشبيلية ضد ريال مدريد في الشكوى المقدمة، وذلك إذا قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم فتح التحقيق بشأنها.

وأضافت الصحيفة أن خافيير تيباس رئيس الرابطة، قرر عدم ترك إشبيلية بمفرده للتصدي لحمل ريال مدريد، حيث سيطلب الحضور بنفسه للتحقيق.

جاء ذلك بعدما أصدر إشبيلية بيانًا أمس السبت، يُعلن فيه عن تقديم شكوى رسمية للجنة المسابقات، بسبب حملة الاضطهاد والتحريض من قناة ريال مدريد ضد دياز دي ميرا حكم مباراة الفريقين، بالإضافة إلى جونزاليس فويرتس حكم تقنية الفيديو، وفقًا لما جاء في البيان.

    المصدر :
  • وكالات

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