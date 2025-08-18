الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
بسبب إصابة بالفخذ.. لوكاكو مهاجم نابولي يغيب عن الملاعب

منذ ساعة واحدة
روميلو لوكاكو

أعلن نابولي بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الاثنين أن مهاجمه روميلو لوكاكو يعاني من إصابة خطيرة في الفخذ ربما تتطلب خضوعه لجراحة، بينما ذكرت وسائل إعلام أن المهاجم البلجيكي قد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

وتعرض لوكاكو، لاعب تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان السابق، للإصابة يوم الخميس الماضي خلال الفوز 2-1 على أولمبياكوس بيرايوس وديا.

وقال النادي إن الفحوصات كشفت عن أن المهاجم (32 عاما)، الذي سجل 14 هدفا ساهمت في فوز نابولي بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي، يعاني من “إصابة شديدة في العضلة المستقيمة بفخذه الأيسر”.

وأضاف نابولي في بيان أن لوكاكو “بدأ بالفعل مرحلة التأهيل وسيخضع أيضا لاستشارة جراحية”.

ويبدأ نابولي الدفاع عن لقبه خارج أرضه أمام ساسولو يوم السبت المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

