بسبب إصابة.. صلاح لاعب ليفربول يعود للتدريبات بعد غياب أسبوعين

حصل ليفربول على دفعة‭ ‬معنوية قوية بعودة المهاجم المصري محمد صلاح إلى التدريبات الأربعاء بعد أن أمضى أكثر من أسبوعين خارج الملعب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتأتي عودته قبل يوم واحد من مباراة ليفربول في الدوري الأوروبي أمام سبارتا براج وقبل أربعة أيام من مواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان صلاح، الذي سجل 19 هدفا لليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات، قد تعرض للإصابة سابقا أثناء تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية. ولم يلعب منذ 17 فبراير شباط حين شارك كبديل وسجل في الفوز 4-1 على برنتفورد.

وستكون حالة صلاح وعودته المحتملة أكثر وضوحا في وقت لاحق اليوم الأربعاء عندما يتحدث المدرب يورجن كلوب إلى وسائل الإعلام قبل مواجهة دور الستة عشر.