بسبب إصابة عضلية.. استبعاد المدافع هاوسن من تشكيلة إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء غياب المدافع دين هاوسن عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم أمام جورجيا وبلغاريا بسبب إصابة عضلية، وتم استدعاء إيمريك لابورت ليحل محله.

وقال الاتحاد الإسباني للعبة في بيان “وصل هاوسن (20 عاما) إلى معسكر تدريب المنتخب مساء الاثنين الماضي، لكنه لم يشارك في التدريبات أمس الثلاثاء بعد شعوره بإجهاد عضلي”.

وأضاف “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم الأربعاء إصابته العضلية، والتي أبلغ بها ناديه ريال مدريد، مما استدعى استبعاده من التشكيلة. نتمنى له الشفاء العاجل”.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على جورجيا في إلتشي يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف بلغاريا في بلد الوليد بعد ثلاثة أيام أخرى، في ظل سعيه لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويعد غياب اللاعب الشاب هاوسن، الذي تألق مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو بعد انتقاله مقابل 50 مليون جنيه إسترليني من بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية، ضربة قوية للويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا.

ومع ذلك، فإن مدافع أتليتيك بيلباو لابورت (31 عاما)، يتمتع بخبرة كبيرة، إذ كان لاعبا أساسيا في تشكيلة إسبانيا الفائزة ببطولة أوروبا العام الماضي.

وتتصدر إسبانيا حاليا المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد ست نقاط من مباراتين متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن جورجيا وتركيا.