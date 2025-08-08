بسبب الإصابات.. بادوسا تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أعلنت لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا انسحابها من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب تعافيها من إصابة في الظهر، بحسب ما أعلن منظمو البطولة اليوم الجمعة.

وعانت بادوسا المصنفة رقم 12 عالميا من سلسلة من الإصابات، بما في ذلك مشكلة مزمنة في أسفل الظهر جعلتها تفكر في الاعتزال.

وفي الشهر الماضي، أعلنت المصنفة الثانية عالميا سابقا أنها ستبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة أخرى في الظهر.

وكانت آخر مشاركة لبادوسا في ويمبلدون، حيث هُزمت في الدور الأول. ثم كشفت عن إصابتها بتمزق في العضلة القطنية، وهي العضلة التي تربط أسفل الظهر بأعلى الساق.

ومع انسحاب بادوسا، ستنتقل السويسرية جيل تايخمان إلى القرعة الرئيسية لبطولة أمريكا المفتوحة، حيث تبدأ منافسات الفردي في 24 أغسطس آب.

كما اضطرت بادوسا إلى الانسحاب من منافسات الزوجي المختلط الجديدة على البطولة، والتي كان من المتوقع أن تلعب فيها إلى جانب البريطاني جاك دريبر.