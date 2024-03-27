بسبب الإصابة.. "لافيا" لاعب تشيلسي يغيب لنهاية الموسم

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، أن لاعب الوسط روميو لافيا سيغيب لنهاية الموسم بعد تعرضه لانتكاسة في برنامج تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأصيب الدولي البلجيكي في أول ظهور له مع تشيلسي خلال الفوز 2-1 على كريستال بالاس أواخر ديسمبر كانون الأول.

وانضم لاعب مانشستر سيتي وساوثامبتون السابق (20 عاما) إلى تشيلسي في أغسطس آب الماضي بعقد مدته سبع سنوات في صفقة قدرتها وسائل إعلام بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني (69.3 مليون دولار).

ويستضيف تشيلسي، صاحب المركز 11 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، فريق بيرنلي يوم السبت.