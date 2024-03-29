بسبب الإصابة.. موراي ينسحب من بطولتي مونت كارلو وميونيخ

أعلن فريق لاعب التنس البريطاني آندي موراي الجمعة أن اللاعب المخضرم سيغيب عن بطولتي مونت كارلو للأساتذة وميونيخ المفتوحة في الشهر المقبل بينما يستمر تعافيه من إصابة خطيرة في الكاحل تعرض لها في نهاية مسيرته ببطولة ميامي المفتوحة مطلع الأسبوع الحالي.

وأصيب موراي (36 عاما) في الكاحل خلال المجموعة الثالثة عندما خسر 5-7 و7-5 و7-6 أمام التشيكي توماس ماخاك الأحد الماضي وقال وقتها إنه سيغيب عن الملاعب “مدة طويلة” بسبب إصابته بتمزق في الأربطة.

وقال فريق موراي في بيان “بعد التشاور مع الفريق والخبراء الطبيين قرر آندي موراي عدم المشاركة في بطولتي مونت كارلو للأساتذة وميونيخ المفتوحة.”

وأضاف البيان “في هذه المرحلة لم يتضح بعد مدة غياب آندي عن الملاعب بينما يستمر في مراجعة الخيارات مع فريقه الطبي.

“بالتأكيد هذه أخبار مخيبة للآمال لآندي وقد أكد اللاعب رغبته في العودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.”

وقال موراي المصنف الأول عالميا سابقا والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى في وقت سابق إنه يخطط للاعتزال وإسدال الستار على مسيرته الحافلة بعد نهاية الصيف لكنه يأمل في المشاركة مجددا في الأولمبياد.

وعبر موراي أيضا عن أمله في المشاركة في فرنسا المفتوحة التي تنطلق في ملاعب رولان جاروس الباريسية في 25 مايو أيار.

وستنطلق بطولة ويمبلدون التي توج موراي بلقبها مرتين في أول يوليو تموز بينما تبدأ دورة ألعاب باريس الأولمبية الصيفية في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وستقام مونت كارلو للأساتذة ما بين السابع و14 أبريل نيسان المقبل بينما تقام ميونيخ المفتوحة ما بين 15 و21 من الشهر نفسه.