بسبب الاحتجاج.. إيقاف بلينغهام لاعب وسط ريال مدريد مباراتين

أعلن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إيقاف جود بلينغهام لاعب وسط ريال مدريد مباراتين بسبب الاحتجاج الشديد على حكم بعدما نال بطاقة حمراء عقب نهاية مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع بلنسية يوم السبت الماضي.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع اعتقد بلينغهام أنه سجل هدف الفوز بضربة رأس من مدى قريب لكنه أدرك بعدها أن الحكم خيسوس خيل مازانو أطلق صفارة النهاية قبل أن يرسل لوكا مودريتش التمريرة العرضية.

وذهب بلينغهام الغاضب للحكم للشكوى وحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

وقال تقرير الحكم إن الدولي الإنجليزي أظهر “موقفا عدوانيا”.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن جيرونا.

وسيغيب بلينغهام عن مباراة يوم الأحد المقبل على أرضه أمام سيلتا فيجو وكذلك عن مواجهة أوساسونا في 16 مارس\آذار.

ويتصدر اللاعب (20 عاما) قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفا في موسمه الأول مع النادي.

وبوسع بلينغهام المشاركة في مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام رازن بال شبورت لايبزيج اليوم الأربعاء.