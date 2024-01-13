بسبب الجمهور.. إيقاف مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

توقفت مباراة ريدينج وضيفه بورت فايل في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم السبت بعدما اجتاحت جماهير صاحب الضيافة أرضية الملعب احتجاجا على مالك النادي.

واقتحم عدد كبير من مشجعي ريدينج إلى أرضية الملعب في الدقيقة 16 رافعين علما يطالب برحيل داي يونج الذي استحوذ على النادي في 2017.

وتعرض يونج لانتقادات بعد العقوبات التي تعرض لها النادي لسوء الإدارة المالية، بينها خصم أربع نقاط من رصيده هذا الموسم لتأخير سداد الرواتب الشهرية.

وقال بورت فايل عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر إن اللعب توقف أيضا في الدقيقة الأولى بعد إلقاء كرات تنس على أرض الملعب.

وكتب ريدينج على المنصة ذاتها “ندرك تماما إحباط مشجعينا ونتفهمه. لكن يجب علينا التأكيد… أن نزول أرضية الملعب أو إلقاء أغراض باتجاهها قد يعرض المباراة لخطر الإلغاء وقد يكون له تبعات شخصية بينها أوامر منع من دخول الملعب. نشكركم على دعمكم اليوم”.

وكان التعادل السلبي قائما وقت إيقاف المباراة.

وأضاف ريدينج “يرغب لاعبو الفريقين وجهازاهما الفني في استكمال مباراة اليوم. هذه هي الفرصة الأخيرة لاستئناف المباراة وقد يواجه النادي عقوبات خطيرة إذا لم تُخل أرضية الملعب”.