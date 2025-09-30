بسبب العنصرية...السلفادور تتلقى غرامة مالية من الفيفا

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اتحاد السلفادور لكرة القدم بسبب تصرفات عنصرية وتمييزية صدرت من الجماهير خلال مباراة ضد سورينام ضمن تصفيات الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن اتحاد السلفادور أمس الاثنين أن الفيفا فرض غرامة مالية قدرها 62,715 دولارًا، سيتم توجيهها نحو تنفيذ خطة شاملة لمكافحة التمييز تمت الموافقة عليها مسبقًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح بحضور 15% فقط من سعة الملعب في مباراته الرسمية المقبلة، مع تقييد الجماهير خلف المرميين.

وقال اتحاد السلفادور في بيان: “أبلغنا الفيفا من خلال لجنة الانضباط التابعة له بفرض عقوبات على اتحادنا نتيجة لحوادث العنصرية والتمييز التي وقعت خلال مباراة السلفادور وسورينام”، مؤكدًا رفضه القاطع لأي مظهر من مظاهر العنصرية والتزامه بالعمل مع الفيفا والكونكاكاف لضمان اللعب في أجواء من الاحترام والمساواة والوحدة.

ويحتل منتخب السلفادور بقيادة المدرب الكولومبي هرنان “بوليلو” جوميز المركز الثاني في المجموعة الأولى من التصفيات برصيد ثلاث نقاط، خلف سورينام المتصدرة بأربع نقاط، وأمام بنما صاحبة المركز الثالث بنقطتين وجواتيمالا بنقطة واحدة.

ويستضيف منتخب السلفادور منتخب بنما في العاشر من أكتوبر المقبل، ثم يواجه جواتيمالا بعد أربعة أيام.