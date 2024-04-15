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بسبب الفساد.. إيقاف حكم تنس برازيلي سبع سنوات

منذ 27 ثانية
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

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قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس الاثنين إنها أوقفت حكم الكرسي البرازيلي أنطونيو كاسا لمدة سبع سنوات وستة أشهر بعدما اثر باتهامات فساد وانتهاك اللوائح المتعلقة بالمراهنات.

وأضافت الوكالة أنها غرمت الحكم الناشط على المستوى الوطني أيضا ثمانية آلاف دولار وغرامة مع إيقاف التنفيذ قدرها 17001 دولارا لانتهاكه برنامج مكافحة الفساد في التنس.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس “اعترف كاسا بسبع انتهاكات لبرنامج مكافحة الفساد في التنس ومن بينها محاولة ارتكاب جريمة فساد والتلاعب في نتائج المباريات لأغراض تتعلق بالمراهنات وتسهيل المراهنات”.

    المصدر :
  • رويترز

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