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بسبب المراهنات.. إيقاف جونتاي بورتر من اللعب في دوري السلة الأمريكي مدى الحياة

منذ 14 دقيقة
جونتاي بورتر

جونتاي بورتر

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فرض اتحاد كرة السلة الأمريكي اليوم الأربعاء عقوبات على لاعب تورونتو رابتورز، جونتاي بورتر، تتضمن الإيقاف مدى الحياة بسبب انتهاكه لقواعد المراهنات في دوري المحترفين.

وتوصل تحقيق أجراه اتحاد كرة السلة إلى أن بورتر، وهو لاعب من دوري التطوير مرتبط بعقد مع رابتورز، تعمد المشاركة لوقت قليل في مباراة واحدة على الأقل للتأثير على نتيجة رهان واحد أو أكثر.

وخاض بورتر ثلاث دقائق فقط في مباراة يوم 20 مارس آذار مدعيا أنه متوعك.

ووجد التحقيق أنه قبل تلك المباراة كشف بورتر عن معلومات سرية حول حالته الصحية لشخص يعرفه أنه مراهن في الدوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وقال آدم سيلفر مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين “لا يوجد شيء أهم من حماية نزاهة منافسات دوري المحترفين لجماهيرنا وفرقنا وكل شخص مرتبط برياضتنا ولهذا السبب قوبلت انتهاكات جونتاي بورتر الصارخة لقواعد اللعب لدينا بأشد العقوبات”.

وقالت الرابطة الوطنية لكرة السلة إن التحقيق لا يزال مفتوحا وقد يؤدي إلى مزيد من النتائج.

    المصدر :
  • رويترز

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