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بسبب المرض حاملة اللقب ريباكينا تنسحب من إيطاليا المفتوحة للتنس

منذ 27 ثانية
إيلينا ريباكينا

إيلينا ريباكينا

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قالت بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة 10 أيار/مايو 2024، إن حاملة اللقب إيلينا ريباكينا انسحبت من نسخة البطولة في العام الحالي بسبب المرض.

وجاء الإعلان عن انسحاب بطلة ويمبلدون قبل ساعات فقط من موعد بدء دفاعها عن اللقب في مواجهة الرومانية أيرينا-كاميليا بيجو.

وقالت البطولة عبر منصة إكس إن اللاعبة الفرنسية أوسيان دودين ستشارك في البطولة بدلا من ريباكينا القادمة من قازاخستان.

وقالت البطولة أيضا “نتمنى لبطلتنا في 2023 الشفاء العاجل.”

ومن المقرر أن تشارك ريباكينا المصنفة الرابعة عالميا في بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري في ملاعب رولان جاروس الرملية في العاصمة باريس.

    المصدر :
  • رويترز

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