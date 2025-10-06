بسبب المرض.. فولتماده لاعب نيوكاسل ينضم إلى تشكيلة ألمانيا متأخرا

قال المنتخب الألماني الاثنين إن نيك فولتماده مهاجم نيوكاسل يونايتد يعاني من فيروس الإنفلونزا وسيؤجل انضمامه لتشكيلة منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحقق المهاجم (23 عاما) بداية قوية منذ انضمامه إلى نيوكاسل هذا الموسم وسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وكذلك خلال الفوز 2-صفر على نوتنجهام فورست أمس الأحد.

وسرعان ما أصبح فولتماده محبوبا لدى الجماهير في نيوكاسل، بعد أن وصف كارل هاينز رومنيجه عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ النادي الإنجليزي “بالأغبياء” لدفعهم أكثر من 60 مليون يورو إلى شتوتجارت من أجل ضمه.

وقال المنتخب الألماني “نيك فولتماده لن يصل اليوم بسبب إصابته بفيروس الإنفلونزا”. ولم يُحدد المنتخب موعد انضمام المهاجم للفريق.

وتستضيف ألمانيا منتخب لوكسمبورج يوم الجمعة قبل أن تسافر إلى بلفاست لمواجهة أيرلندا الشمالية.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن أيرلندا الشمالية. وتتصدر سلوفاكيا المجموعة بست نقاط بينما تتذيل لوكسمبورج المجموعة بدون نقاط.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بينما يخوض صاحب المركز الثاني مباريات الملحق.