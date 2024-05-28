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بسبب المنشطات.. إيقاف البطل الأولمبي في القفز بالزانة براز 16 شهراً

منذ 53 دقيقة
ألعاب القوى- تعبيرية

ألعاب القوى- تعبيرية

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أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى الثلاثاء إيقاف البطل الأولمبي السابق في القفز بالزانة، البرازيلي تياجو براز 16 شهرا بعد مخالفة قواعد مكافحة المنشطات.

وسيغيب براز (30 عاما)، والفائز بذهبية أولمبياد ريو 2016 وبرونزية طوكيو 2021، عن الألعاب الأولمبية المقررة في باريس.

وتقرر إيقافه بعدما تبين أنه خالف قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى المتعلقة بألعاب القوى والخاصة “بوجود مادة محظورة أو مستقلباتها أو علاماتها في عينة الرياضي”.

وفرضت وحدة النزاهة العقوبة بعدما جاءت نتيجته سلبية لمادة محظورة رياضيا قال براز إنه تناولها عن طريق المكملات الرياضية.

    المصدر :
  • رويترز

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