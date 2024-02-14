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بسبب المنشطات.. توقيف العداءة الكينية "سارة تشيبتشيرتشير" ثماني سنوات

منذ ساعة واحدة
العداءة الكينية سارة تشيبتشيرتشير

العداءة الكينية سارة تشيبتشيرتشير

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قالت وحدة النزاهة في ألعاب القوى في بيان لها، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط، أنها عاقبت العداءة الكينية سارة تشيبتشيرتشير بالإيقاف لمدة ثماني سنوات بعد أن تبين أن الفائزة السابقة بماراثون طوكيو انتهكت لوائح مكافحة المنشطات للمرة الثانية.

وقالت وحدة النزاهة إن تشيبتشيرتشير أظهرت نتيجة إيجابية لهرمون الذكورة تستوستيرون. وسحبت العينة خلال سباق للماراثون في تايلاند في نوفمبر تشرين الثاني.

وتم إيقاف تشيبتشيرتشير، الفائزة بماراثون طوكيو في 2017، لمدة أربع سنوات في 2019، بأثر رجعي في 11 أبريل نيسان 2018 بسبب وجود مؤشرات غير معتادة في جواز السفر البيولوجي الخاص بها.

وسيسري أحدث إيقاف بأثر رجعي من 22 ديسمبر كانون الأول 2023، وسيتم استبعاد نتائج تشيبتشيرتشير اعتبارا من الخامس من نوفمبر فصاعدا.

    المصدر :
  • رويترز

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