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بسبب جدول المباريات.. رابطة المحترفين تقاضي الفيفا

منذ دقيقتين
شعار الفيفا

شعار الفيفا

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قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الخميس إنها رفعت قضية ضد الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وذكر الفيفا في مايو\أيار الماضي أنه لن يبحث إمكانية إعادة جدولة بطولة كأس العالم للأندية التي ينظمها بمشاركة 32 فريقا بعد تهديد رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الدوريات العالمية باتخاذ إجراءات قانونية بحقه إذا لم يعيد النظر في خططه.

وذكرت رابطة اللاعبين المحترفين في بيان “رفعت الاتحادات الأعضاء في رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بأوروبا اليوم دعوى قضائية ضد الفيفا للطعن في شرعية قراراته الأحادية الجانب الخاصة بوضع جدول المباريات الدولية وبصفة خاصة قرار استحداث وتنظيم كأس العالم للأندية 2025”.

وأضافت الرابطة “تعتقد اتحادات اللاعبين أن هذه القرارات تنتهك حقوق اللاعبين واتحاداتهم بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية وربما تنتهك أيضا قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي”.

    المصدر :
  • رويترز

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