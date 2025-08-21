الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
بسبب شغب جماهيري.. إلغاء مباراة إندبندينتي ويونيفرسيداد دي تشيلي في بطولة سودأمريكانا

من الشغب الجماهيري الذي حصل أثناء المباراة

أدّت اشتباكات عنيفة بين مشجعين في مواجهة في بطولة “سود أميركانا”، بين إندبندينتي الأرجنتيني ويونيفرسيداد دي تشيلي التشيلي في بوينس أيرس، إلى إلغاء مباراة إياب دور الستة عشر، وفقاً لما أعلنه الناديان.

وغادر اللاعبون الملعب في الشوط الثاني مع تزايد المخاوف الأمنية في ملعب “ليبرتادوريس دي أميركا”.

وانتشرت مقاطع فيديو مروّعة على الإنترنت، تظهر اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين وضرب بعصي وآلات حادة وسقوط مشجعين من أماكن مرتفعة، وأخرى لمصابين ودماء على أرض المدرجات.

وكانت النتيجة 1-1 حين توقفت المباراة، بينما كان الفريق التشيلي متقدماً 2-1 في مجموع اللقاءين.

وقال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إن المباراة ألغيت بسبب “عدم وجود ضمانات أمنية من النادي صاحب الضيافة والسلطات الأمنية المحلية”.

وأضاف الاتحاد أن القضية ستحال إلى هيئاته القضائية، وأن المعلومات المتعلقة بما شهدته المباراة سيتم إرسالها إلى لجنة الانضباط.

يشار إلى أن “سود أميركانا” تعد ثاني أهم بطولة للأندية في أميركا الجنوبية بعد “كوبا ليبرتادوريس”، وتعادل بطولة الدوري الأوروبي في أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

