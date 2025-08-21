بسبب شغب جماهيري.. إلغاء مباراة إندبندينتي ويونيفرسيداد دي تشيلي في بطولة سودأمريكانا

من الشغب الجماهيري الذي حصل أثناء المباراة

أدّت اشتباكات عنيفة بين مشجعين في مواجهة في بطولة “سود أميركانا”، بين إندبندينتي الأرجنتيني ويونيفرسيداد دي تشيلي التشيلي في بوينس أيرس، إلى إلغاء مباراة إياب دور الستة عشر، وفقاً لما أعلنه الناديان.

وغادر اللاعبون الملعب في الشوط الثاني مع تزايد المخاوف الأمنية في ملعب “ليبرتادوريس دي أميركا”.

وانتشرت مقاطع فيديو مروّعة على الإنترنت، تظهر اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين وضرب بعصي وآلات حادة وسقوط مشجعين من أماكن مرتفعة، وأخرى لمصابين ودماء على أرض المدرجات.

Una noche de barbarie, caos y sangre enlutaron lo que debería haber sido un simple partido de fútbol. En Avellaneda, en el Libertadores de América, se enfrentaron Independiente vs U. de Chile. Un resumen en imágenes de lo que fue una noche terrorífica. (Imágenes sensibles) pic.twitter.com/9JgUTKqT97 — Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) August 21, 2025

❗️⚽️🚓 Boric condena actos de violencia en partido de la Copa Sudamericana El presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó la trifulca ocurrida durante un partido de futbol entre los equipos Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, realizado en Argentina, en el… pic.twitter.com/OdTmSF9IrI — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 21, 2025

وكانت النتيجة 1-1 حين توقفت المباراة، بينما كان الفريق التشيلي متقدماً 2-1 في مجموع اللقاءين.

وقال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إن المباراة ألغيت بسبب “عدم وجود ضمانات أمنية من النادي صاحب الضيافة والسلطات الأمنية المحلية”.

وأضاف الاتحاد أن القضية ستحال إلى هيئاته القضائية، وأن المعلومات المتعلقة بما شهدته المباراة سيتم إرسالها إلى لجنة الانضباط.

يشار إلى أن “سود أميركانا” تعد ثاني أهم بطولة للأندية في أميركا الجنوبية بعد “كوبا ليبرتادوريس”، وتعادل بطولة الدوري الأوروبي في أوروبا.