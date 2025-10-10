بسبب غزة.. إندونيسيا ترفض منح تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين

قال مسؤول رياضي في إندونيسيا الجمعة إن بلاده رفضت منح تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين، ما يكلفهم خسارة مكان في بطولة عالمية في جاكرتا هذا الشهر، وذلك وسط غضب بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وكان من المقرر أن يشارك الفريق الإسرائيلي في بطولة العالم للجمباز الفني في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر\تشرين الأول في إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، والتي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وقال إيتا جولياتي رئيسة الاتحاد الإندونيسي للجمباز للصحفيين “لقد تأكد عدم حضورهم”.

ولم يرد الاتحاد الإسرائيلي للجمباز على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وقال وزير الشؤون القانونية الإندونيسي يوسريل إيزا ماهيندرا إن بلاده قررت عدم إصدار تأشيرات للرياضيين الإسرائيليين، عازيا ذلك إلى اعتراضات من جماعات مثل مجلس علماء الدين الإسلامي وحكومة جاكرتا.

وأضاف يوسريل في بيان اليوم الجمعة أن القرار يتماشى مع سياسة إندونيسيا المتمثلة في عدم إقامة علاقات مع إسرائيل حتى تعترف “باستقلال دولة فلسطين وسيادتها الكاملة”.

وترفض إسرائيل الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية.