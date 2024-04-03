بسبب مشاجرة.. 6 مباريات دون جمهور لطرابزون سبور

قال الاتحاد التركي لكرة القدم الأربعاء إن طرابزون سبور سيخوض مبارياته الست المقبلة على أرضه دون جمهور بينما جرى إيقاف لاعبين اثنين من فناربخشه لمباراة واحدة بسبب مشاجرة عقب مباراة الشهر الماضي.

واقتحم مشجعو طرابزون سبور أرض الملعب واشتبكوا مع قوات الأمن ولاعبي فريق فناربخشه الزائر بعد الخسارة 3-2 في أحدث واقعة مثيرة للجدل بالدوري التركي الممتاز هذا الموسم.

وقال فناربخشه إنه يفكر في الانسحاب من دوري الأضواء بسبب الحادث لكنه قرر عدم المضي قدما في التهديد في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنادي أمس الثلاثاء.

واليوم الأربعاء، عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم طرابزون سبور بخوض مبارياته الست المقبلة على أرضه خلف أبواب مغلقة بسبب الشجار وفرضت عليه غرامة قدرها ثلاثة ملايين ليرة تركية (93899 دولارا) وإجراءات عقابية أخرى.

كما عاقبت مدرب طرابزون سبور ايجيمين كوركماز بالإيقاف لمباراة واحدة.

ولم تعاقب لجنة الانضباط برايت أوساي صمويل مدافع فناربخشه الذي تعرض لهجوم من مشجع في الملعب وشوهد وهو يتعارك معه.

ومع ذلك، قررت اللجنة أيضا إيقاف عرفان إريبايات وجايدن أوسترولد ثنائي فناربخشه لمباراة واحدة وتغريمهما ماليا بسبب تورطهما في الشجار على أرض الملعب.

ويحتل فناربخشه، الذي فاز بلقبه 19 في الدوري عام 2014 وهو ثاني أكثر الفرق تتويجا في تركيا، المركز الثاني بعد 30 مباراة بفارق خمس نقاط خلف منافسه الرئيسي غلطة سراي الذي لديه مباراة مؤجلة.