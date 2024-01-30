بسبب نجمه فيليكس.. "برشلونة" في ورطة جديدة

كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني الجاري، عن إصابة لاعبه البرتغالي جواو فيليكس في أربطة الكاحل دون تحديد مدة الغياب.

وقال النادي الكتالوني في بيان له: “في تدريبات هذا الصباح، أصيب لاعب الفريق الأول جواو فيليكس بالتواء في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن”.

وبحسب بيان النادي الكتالوني: “لن يكون فيليكس متاحا للمشاركة في المباريات، وموعد عودته يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

وبحسب تقارير صحفية فإنه وبعد الفحوصات الأولية التي أجريت لجواو فيليكس، فمن المتوقع أنه سيغيب لمدة 4 أسابيع قادمة.

بخصوص إصابة لاعبه بالدي أكد برشلونة أن الفحوصات الطبية تُظهر إصابته في وتر العضلات الباطنية للفخذ الأيمن، وسيخضع لعلاج جراحي في الأيام المقبلة.

ويشار إلى أن نادي برشلونة تلقى الخسارة بنتيجة (5-3) ضد فياريال الجولة الماضية مساء السبت، وتجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا.