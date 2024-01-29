الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بشكل مفاجئ وعلى أرض الملعب.. وفاة الهداف البنمي تيخادا

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

فارق اللاعب البنمي لويس تيخادا الحياة يوم أمس اﻷحد على أرض الملعب عن عمر ناهز الـ41 عامًا وشكل مفاجئ.

وأعلن اتحاد كرة القدم في بنما أن مهاجم المنتخب السابق لويس تيخادا الذي مثل بلاده في أكثر من 100 مباراة دولية، فارق الحياة الأحد الفائت عن عمر 41 عاما.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تيخادا كان يشارك في مباراة للنجوم المخضرمين في ضواحي مدينة بنما سيتي وسقط أرضا بشكل مفاجئ ليطلب إجراء تغيير، وعندما غادر الملعب أغمي عليه قبل أن يتم نقله إلى عيادة لتلقي الرعاية الطبية، لكنه فارق الحياة هناك.

كما نعى اتحاد كرة القدم في بنما، تيخادا الذي لعب دورا بارزا في مساعدة المنتخب في التأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم في نسخة 2018.

وقال الاتحاد في منشور بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “كان مقترنا بالتنمية وبكرة القدم في بلادنا. خالص تعازينا. لن ننساك أبدا يا ماتادور”.

وأطلق على لويس تيخادا لقب “ماتادور” بسبب قدرته على تسجيل الأهداف، خارج بنما لعب تيخادا لصالح فريق أمريكا دي كالي في كولومبيا وتولوكا في المكسيك.

وخاض تيخادا 108 مباريات دولية ويتصدر قائمة هدافي المنتخب برصيد 43 هدفا.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من رياضة

لاعبو إنتر ميلان
إنتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي
لاعبو باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يهدر تقدمه بهدفين في التعادل 2-2 مع بريست
تشافي هيرنانديز
أول تعليق من برشلونة على رحيل تشافي هيرنانديز

الأكثر قراءة

عناصر من حماس
غزة تحت النار
نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
الثلوج في لبنان
بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني