بطريقة دبلوماسية.. مدرب منتخب مصر يعلق على تفادي "الفراعنة" مواجهة المغرب في ثمن نهائي كأس إفريقيا

علق المدرب البرتغالي لمنتخب مصر، روي فيتوريا بطريقة دبلوماسية على سؤال حول تجنب “الفراعنة” مواجهة المغرب، رابع مونديال قطر، في ثمن نهائي كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وكانت هناك احتمالية لمواجهة بين المنتخبين المغربي والمصري في ثمن النهائي، لكن احتلال “أسود الأطلس” صدارة المجموعة السادسة أمام الكونغو الديمقراطية حال دون حدوث هذا الصدام.

ويلعب المنتخب المصري مع الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي مساء غد الأحد، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره الجنوب إفريقي الثلاثاء المقبل.

وصرح فيتوريا في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية: “لا شك أننا سنلعب ضد منافس قوي، وقلت منذ اليوم الأول هنا إننا سنلعب كل مباراة كأنها نهائي البطولة”.

وأضاف فيتوريا: “المعايير مختلفة عن دور المجموعات، ولا نفكر في أداء المنافس بتلك المرحلة، فهناك منتخبات أثبتت أنها أقوى مما تخيل البعض”.

وأردف فيتوريا: “الحقيقة أن الفيصل هو الأداء داخل الملعب، وقلت إننا سنلعب ضد فريق قوي ومنظم، ويمتلك لاعبين مميزين ويعلم كل شيء عن مصر”.

وبسؤاله حول مدى شعوره بالارتياح لتجنب مواجهة المغرب في ثمن النهائي، رد فيتوريا: “نحن لا نفكر بهذه الطريقة، منذ اليوم الأول ونحن لا نفكر بذلك، هناك منتخبات تفكر بذلك وتطمح للوصول لمكان بعيد في البطولة، لكننا سنواجه كل المنتخبات القوية عاجلا أم آجلاً”.

واستطرد فيتوريا: “هناك منتخبات قوية ومنها من أثبت ذلك، لا أستطيع أن أقول من المنتخب الأقوى في هذه اللحظة، الأهم هو ما سيقدمه المنافس على أرض الملعب، هذه الأشياء التي يجب أن نفكر فيها، منتخب الكونغو الديمقراطية الذي سنواجهه منتخب قوي، منظم، يمتلك لاعبين يقدمون أداء جيدا”.

يشار إلى أن المنتخب المغربي ونظيره المصري قد يتقابلان في البطولة القارية الحالية في حالة واحدة وهي عند بلوغهما معا المباراة النهائية.