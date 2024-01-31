بطل أمريكا السابق للتنس "دومينيك تيم": هذا الموسم سيكون فرصتي الأخيرة

أكّد بطل أمريكا المفتوحة السابق، دومينيك تيم، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، أن هذا الموسم الرياضي العالمي سيكون “فرصته الأخيرة” للعودة للعب على أعلى المستويات والتقدم مرة أخرى في التصنيف العالمي للتنس بعد تراجعه في الترتيب بسبب الإصابات.

وكافح المصنف الثالث عالميا سابقا (30 عاما) للعودة إلى قمة مستواه بعد تعرضه لإصابة في المعصم في 2021 أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر وخرج اللاعب النمساوي من قائمة أفضل 300 لاعب في 2022.

وأنهى اللاعب الذي بلغ نهائي فرنسا المفتوحة مرتين عام 2023 في المركز 98 عالميا، وبينما كان يأمل في مواصلة صعوده بمسيرة جيدة في بطولة أستراليا المفتوحة، فقد خرج من الدور الأول.

وقال تيم لوسائل إعلام نمساوية أمس الثلاثاء “أرى أنها فرصتي الأخيرة. إذا تمكنت من تحقيق ذلك فمن الممكن أن يحدث ذلك بسرعة.

“عدت للمنافسات قبل عامين منذ إصابتي، وأنهيت العام الماضي في المركز 98 بالتصنيف العالمي. إذا أنهيت هذا العام ضمن قائمة أول 100 لاعب مرة أخرى، فإنني سأبدأ بالتفكير إذا كان الأمر يستحق كل هذا العناء.

“بالطبع كنت في مركز في التصنيف العالمي لم أكن أرغبه في العامين الماضيين. بالطبع هذا يثقل كاهلي. كنت أجاهد للشعور مرة أخرى بأنني قادر على مواصلة اللعب بالطريقة التي أتوقعها من نفسي”.

وقال تيم أيضا إنه انفصل عن مدربه بنيامين إبراهيم زاده والذي كان يتعاون معه منذ فترة طويلة.